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5 صور ترصد مشاركة أحمد فتوح في انتخابات الشيوخ

09:48 م الإثنين 04 أغسطس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    مشاركة أحمد فتوح في انتخابات الشيوخ
  • عرض 5 صورة
    مشاركة أحمد فتوح في انتخابات الشيوخ
  • عرض 5 صورة
    مشاركة أحمد فتوح في انتخابات الشيوخ
  • عرض 5 صورة
    مشاركة أحمد فتوح في انتخابات الشيوخ
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كتب ـ محمد الميموني:

شارك أحمد فتوح، الظهير الأيسر لنادي الزمالك، اليوم الإثنين، بالإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ من إحدى اللجان بمدرسة فاطمة الزهراء .

وانطلقت اليوم عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 لتقام على مدار يومي الاثنين والثلاثاء لاختيار 200 عضو من بين 300 عضو بينما يعين الرئيس عبدالفتاح السيسي 100 من أعضاء المجلس.

وفي سياق آخر كان الجهاز الفني لنادي الزمالك قد استبعد أحمد فتوح من التدريبات الجماعية للفريق لأسباب فنية وانضباطية في آنٍ واحد.

وكانت إدارة نادي الزمالك قد غرمت أحمد فتوح مليون جنيه وإيقاف مستحقاته المالية بعد ظهوره في إحدى الحفلات بالساحل الشمالي وغيابه عن معسكر الفريق.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.

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أحمد فتوح في انتخابات الشيوخ إنتخابات مجلس الشيوخ 2025 أحمد فتوح لاعب الزمالك
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