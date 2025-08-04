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"حرص على الصلاة قبل الحفل".. وزير الرياضة يحضر احتفالية بيراميدز بالتتويج بالدوري (صور)

09:27 م الإثنين 04 أغسطس 2025

وزير الرياضة يصلي قبل احتفالية بيراميدز بالتتويج ب

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تصوير: محمد القرش

تواجد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي باحتفالية نادي بيراميدز بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا المقامة في أحد فنادق القاهرة.

ورصدت كاميرا مصراوي حرص وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي على الصلاة قبل الدخول لقاعة الاحتفال.

وشهد الحفل حضور عدد من نجوم الرياضة على رأسهم حلمي طولان، خالد الغندور، أحمد حسام "ميدو"، رئيس نادي إنبي أيمن الشريعي، لمشاهدة الصور.. اضغط هنا

وكان فريق بيراميدز قد توّج بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب نظيره صن دوانز الجنوب أفريقي بعدما تعادلا ذهابًا بهدف لكل فريق ثم فاز إيابًا بهدفين مقابل هدف.

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احتفالية بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا بيراميدز أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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