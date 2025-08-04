مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

دايجـو

0 5
14:00

برشلونة

مباريات ودية -أندية

اشبيلية

- -
22:00

القادسية

مباريات ودية -أندية

مانشستر يونايتد

2 2
00:00

ايفرتون

جميع المباريات

إعلان

20 صورة لنجوم الرياضة في احتفالية بيراميدز بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا

09:20 م الإثنين 04 أغسطس 2025

ميدو باحتفالية تتويج بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

تصوير: محمد القرش

توافد عدد من نجوم الرياضة بجانب لاعبي بيراميدز للمشاركة باحتفالية نادي بيراميدز بالتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.

وجاء على رأس الحضور: وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، نجوم الزمالك السابقين حلمي طولان، خالد الغندور، أحمد حسام "ميدو"، رئيس نادي إنبي أيمن الشريعي بالإضافة إلى رئيس رابطة الأندية أحمد دياب.

بجانب لاعبي نادي بيراميدز: علي جبي، محمد الشيبي، أحمد توفيق، محمد رضا "بوبو" والجهاز الفني بقيادة كرونوسلاف يورشيتش ومحمد ناجي "جدو" والمدير الرياضي هاني سعيد.

وتوّج فريق بيراميدز بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب نظيره صن دوانز الجنوب أفريقي بعدما تعادلا ذهابًا بهدف لكل فريق ثم فاز إيابًا بهدفين مقابل هدف.

اقرأ أيضًا:
من هو جيرارد أوسو مانزانيت رئيس الجهاز الطبي للزمالك؟

فيريرا يعالج مشكلتين للاعبي الزمالك قبل انطلاق الدوري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز احتفالية بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا ميدو حلمي طولان أحمد دياب خالد الغندور
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان