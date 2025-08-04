تصوير: محمد القرش

توافد عدد من نجوم الرياضة بجانب لاعبي بيراميدز للمشاركة باحتفالية نادي بيراميدز بالتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.

وجاء على رأس الحضور: وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، نجوم الزمالك السابقين حلمي طولان، خالد الغندور، أحمد حسام "ميدو"، رئيس نادي إنبي أيمن الشريعي بالإضافة إلى رئيس رابطة الأندية أحمد دياب.

بجانب لاعبي نادي بيراميدز: علي جبي، محمد الشيبي، أحمد توفيق، محمد رضا "بوبو" والجهاز الفني بقيادة كرونوسلاف يورشيتش ومحمد ناجي "جدو" والمدير الرياضي هاني سعيد.

وتوّج فريق بيراميدز بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب نظيره صن دوانز الجنوب أفريقي بعدما تعادلا ذهابًا بهدف لكل فريق ثم فاز إيابًا بهدفين مقابل هدف.

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