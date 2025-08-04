"ستنضم للتدريبات غداً".. الزمالك يتم الصفقة الصيفية التاسعة (خاص)

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

قال مصدر مسؤول بنادي الزمالك، إن اللاعب الفلسطيني عدي الدباغ قد اجتاز الفحص الطبي الذي خضع له مساء اليوم الإثنين قبل إعلانه لاعبًا رسميًا بصفوف الزمالك.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم أن اللاعب قد وصل إلى القاهرة خلال الساعات الماضية ثم خضع للاختبار الطبي واجتازه بنجاح وسيصور خلال الساعات المقبلة الفيديو الدعائي للصفقة.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن اللاعب صاحب الـ 26 عاماً سينتظم بمعسكر الزمالك بداية من يوم غد الثلاثاء؛ استعداداً للموسم الجديد.

اللاعب الذي ينشط في مركزي المهاجم والجناح الأيمن سيكون الصفقة التاسعة لفريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد التعاقد مع المهدي سليمان، محمد إسماعيل، أحمد ربيع، عمرو ناصر، أحمد شريف، الأنجولي شيكو بانزا، المغربي عبدالحميد معالي والفلسطيني آدم كايد.

ومن المقرر أن يقص فريق الزمالك شريط موسمه الجديد عند التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل بمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري.

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