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فاركو يعلن التعاقد مع ظهير أنجولي.. ما علاقة الفرنسي ثيو هيرنانديز؟

08:31 م الإثنين 04 أغسطس 2025

تيو فيرنانديز

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي فاركو إتمام مجلس إدارته إجراءات التعاقد مع الظهير الأيمن الأنجولي تيو فيرنانديز قادمًا من نادي بورتيمونينسي البرتغالي.

ونشرت حسابات نادي فاركو، عبر منصات التواصل الاجتماعي اليوم الإثنين تصميمًا للاعب الأنجولي، مذيلة إياه بتعليق:"ثيو هيرنانديز (علامة خطأ) تيو فيرنانديز (علامة صح) أولى صفقات فاركو في الموسم الجديد".

ثيو هيرنانديز هو لاعب فرنسي دولي ينشط في مركز الظهير الأيسر انتقل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية من نادي ميلان لصفوف الهلال السعودي.

صاحب الـ 22 عاماً انطلق من صفوف نادي بريميرو دي أجوستو الأنجولي قبل أن يحترف في الدوري البرتغالي.

يذكر أن نادي فاركو قد نجح مؤخرًا في حل أزمة إيقاف القيد وأصبح جاهزًا لقيد الصفقات الصيفية.

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