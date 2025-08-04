الأهلي يوجه طلبًا لاتحاد الكرة قبل انطلاق الدوري

القاهرة ـ مصراوي:

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي عن نقدمهم بطلب رسمي لاتحاد الكرة لإعلان مديونيات الأندية ومعايير الجدولة الخاصة بها تطبيقًا لمبادئ الشفافية.

وأكد الأهلي، بحسب تصريحات المصدر ذاته لمصراوي، اليوم الإثنين، خلال خطابه المرسل لاتحاد الكرة على ضرورة تطبيق مبادئ اللعب المالي النظيف وعدم المساواة في منح التراخيص بين من يلتزم بسداد ديونه ومن يتعثر.

وفي سياق متصل أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، في وقت سابق من اليوم، عن التوصل إلى اتفاق مع نادي الزمالك يُمثل خطوة إيجابية في هذا المسار.

وأشار اتحاد الكرة، عبر البيان ذاته، إلى أن الاتفاق تضمن تسوية جزء كبير من المديونيات المستحقة عن سنوات سابقة، وسداد الالتزامات المالية الحالية، إلى جانب الاتفاق على جدول زمني لسداد المديونية المتبقية؛ لضمان استيفاء معايير الترخيص الإجباري للمشاركة في البطولات الإفريقية لموسم 2025/2026.

وأوضح اتحاد الكرة، أن الاتفاق يُعد نموذجًا لتطبيق معايير نظام التراخيص، ويعكس التزام نادي الزمالك بتهيئة أوضاعه المالية بما يتوافق مع متطلبات التراخيص وتنفيذا للاتفاقية فقد تم فتح نظام تسجيل اللاعبين لنادى الزمالك بما يسمح بقيد اللاعبين الجدد في إطار الامتثال للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الإفريقي لكرة القدم الخاصة بمنح تراخيص الأندية، والتي تشترط الالتزام بالمعايير المالية، بحسب نص البيان.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الموسم المقبل من الدوري المصري 2025/26 مساء يوم الجمعة المقبل.

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