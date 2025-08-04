من هو جيرارد أوسو مانزانيت رئيس الجهاز الطبي للزمالك؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي الزمالك تعيين الإسباني جيرارد أوسو مانزانيت، كرئيسًا للجهاز الطبي الذي سيتكون من محمد شوقي رئيساً لجهاز العلاج الطبيعي وتطوير الأداء، عمرو عويضة أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل، مصطفى عبده أخصائي تأهيل، علاء رجب مخططاً للأحمال، سعيد سويلم ومحمد الجزار أخصائيين تدليك وإعادة الاستشفاء.

وأوضح نادي الزمالك، عبر بيان رسمي صادر اليوم الأثنين، أن مانزانيت يعد أحد الأسماء البارزة في مجال الطب الرياضي، حيث يشغل منذ نوفمبر 2021 منصب طبيب فريق فياريال الإسباني، ويمتلك خبرة واسعة من خلال عمله في الدوري الإسباني.

وأشار النادي إلى أن مانزانيت يحمل سجلًا أكاديميًا مميزًا، حيث حصل على ماجستير في الطب الرياضي من جامعة TECH العالمية، ودبلومة في الطب الكروي من برنامج FIFA/CIES، إلى جانب تخصصه في الطوارئ والإصابات العظمية الرياضية والتصوير بالرنين المغناطيسي العضلي الهيكلي (MRI) من جامعة فرانسيسكو دي فيتوريا في إسبانيا.

ونال الإسباني، بحسب البيان ذاته، اعتمادات دولية من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA).

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