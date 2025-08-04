الإسباني جيرارد أوسو مانزانيت رئيساً للجهاز الطبي بالزمالك
كتب ـ محمد الميموني:
أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، التعاقد مع الإسباني جيرارد أوسو مانزانيت كرئيس للجهاز الطبي بالزمالك.
وأوضح نادي الزمالك، عبر بيان رسمي صادر اليوم الإثنين، أن الجهاز الطبي سيكون مكون من:
ـ الإسباني جيرارد أوسو مانزانيت رئيساً للجهاز الطبي بالزمالك.
ـ الدكتور محمد شوقي رئيساً لجهاز العلاج الطبيعي وتطوير الأداء.
ـ الدكتور عمرو عويضة أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل.
ـ مصطفى عبده أخصائي تأهيل.
ـ علاء رجب مخططاً للأحمال.
ـ سعيد سويلم ومحمد الجزار أخصائيين تدليك وإعادة استشفاء.
يذكر أن الموسم المقبل من بطولة الدوري المصري الممتاز سينطلق يوم 8 أغسطس المقبل.
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