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الإسباني جيرارد أوسو مانزانيت رئيساً للجهاز الطبي بالزمالك

07:47 م الإثنين 04 أغسطس 2025

الإسباني جيرارد أوسو مانزانيت

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كتب ـ محمد الميموني:

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، التعاقد مع الإسباني جيرارد أوسو مانزانيت كرئيس للجهاز الطبي بالزمالك.

وأوضح نادي الزمالك، عبر بيان رسمي صادر اليوم الإثنين، أن الجهاز الطبي سيكون مكون من:

ـ الإسباني جيرارد أوسو مانزانيت رئيساً للجهاز الطبي بالزمالك.

ـ الدكتور محمد شوقي رئيساً لجهاز العلاج الطبيعي وتطوير الأداء.

ـ الدكتور عمرو عويضة أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل.

ـ مصطفى عبده أخصائي تأهيل.

ـ علاء رجب مخططاً للأحمال.

ـ سعيد سويلم ومحمد الجزار أخصائيين تدليك وإعادة استشفاء.

يذكر أن الموسم المقبل من بطولة الدوري المصري الممتاز سينطلق يوم 8 أغسطس المقبل.

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الإسباني جيرارد أوسو مانزانيت نادي الزمالك رئيس الجهاز الطبي للزمالك
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