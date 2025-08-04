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فيريرا يعالج مشكلتين للاعبي الزمالك قبل انطلاق الدوري

07:36 م الإثنين 04 أغسطس 2025
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    الزمالك وغزل المحلة
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    الزمالك وغزل المحلة
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    فريق الزمالك
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    الزمالك يعلن التعاقد مع أحمد ربيع
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    أحمد شريف من تدريبات الزمالك اليوم
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    يانيك فيريرا مدرب الزمالك عبر حسابه الرسمي
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    عبدالله السعيد من تدريبات الزمالك اليوم
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    عبدالله السعيد وآدم كايد من تدريبات الزمالك اليوم
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    أحمد شريف من تدريبات الزمالك اليوم
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    الجزيري وعبدالله السعيد من تدريبات الزمالك اليوم
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    الونش من تدريبات الزمالك اليوم
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    تدريبات الزمالك اليوم
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    عبد الحميد معالي من تدريبات الزمالك
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    ناصر منسي من تدريبات الزمالك اليوم
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    أحمد ربيع في مران الزمالك
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    مران الزمالك
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

واصل فريق الزمالك مساء اليوم الإثنين تدريباته اليومية على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي ضمن تحضيراته لمنافسات الموسم الجديد.

الزمالك يقص شريط موسمه الجديد عند التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل بمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري.

وحرص المدير الفني لفريق الزمالك، يانيك فيريرا، على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران حيث شرح برنامج تدريب اليوم للاعبين في حضور جهازه المعاون، مطالبهم بضرورة التركيز في الفترة الحالية للاستعداد لمباراة سيراميكا كليوباترا.

ومنح يانيك فيريرا بعض التعليمات الفنية للاعبين لتنفيذها في مران اليوم، كما قام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض تدريبات خططية.

وحرص المدير الفني على توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة، وتصحيح الأخطاء، حيث خصص يانيك فيريرا فقرة لتدريب اللاعبين على التعامل مع العرضيات وإنهاء الهجمات بالشكل الأمثل.

وكان الزمالك قد خسر وديًا أمام بروكسي (1-3)، أول أمس السبت، في آخر مبارياته التحضيرية قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري.

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