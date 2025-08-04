فيريرا يعالج مشكلتين للاعبي الزمالك قبل انطلاق الدوري



كتب ـ مصطفى الجريتلي:

واصل فريق الزمالك مساء اليوم الإثنين تدريباته اليومية على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي ضمن تحضيراته لمنافسات الموسم الجديد.

الزمالك يقص شريط موسمه الجديد عند التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل بمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري.

وحرص المدير الفني لفريق الزمالك، يانيك فيريرا، على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران حيث شرح برنامج تدريب اليوم للاعبين في حضور جهازه المعاون، مطالبهم بضرورة التركيز في الفترة الحالية للاستعداد لمباراة سيراميكا كليوباترا.

ومنح يانيك فيريرا بعض التعليمات الفنية للاعبين لتنفيذها في مران اليوم، كما قام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض تدريبات خططية.

وحرص المدير الفني على توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة، وتصحيح الأخطاء، حيث خصص يانيك فيريرا فقرة لتدريب اللاعبين على التعامل مع العرضيات وإنهاء الهجمات بالشكل الأمثل.

وكان الزمالك قد خسر وديًا أمام بروكسي (1-3)، أول أمس السبت، في آخر مبارياته التحضيرية قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري.

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