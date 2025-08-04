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تطورات موقف مروان عطية قبل انطلاق الموسم الجديد (صورة)

06:52 م الإثنين 04 أغسطس 2025
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    مروان عطية من مباراة إنتر ميامي (1)
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    مروان عطية
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    مروان عطية من وصول بعثة منتخب مصر إلى المغرب_Easy-Resize.com
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بدأ مروان عطية لاعب خط وسط النادي الأهلي عمليات التأهيل خلال الفترة الجارية؛ للاستعداد لمنافسات الموسم الجديد 2025/26.

ونشر مروان عطية صورة عبر حسابه بمنصة انستجرام وهو يبدأ عمليات التأهيل في صالة الحديد بالنادي.

مروان عطية

وكان اللاعب صاحب الـ 26 عاماً قد خضع قد خضع لمنظار جراحي لعملية "الفتق" بنجاح في أحد مستشفيات القاهرة.

مصدر مسؤول بالنادي الأهلي قال في تصريحات سابقة لمصراوي أن اللاعب سيغيب عن الملاعب لفترة لا تقل عن شهرين.

وشارك اللاعب خلال الموسم الماضي 2024/25 بقميص الأهلي بـ 41 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع هدفاً.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الموسم الجديد من الدوري المصري مساء يوم الجمعة المقبل 8 أغسطس الجاري.

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مروان عطية الأهلي
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