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"الصفقة كانت قريبة".. مصدر يكشف لمصراوي سبب فشل الزمالك في تدعيم فريقه بمهاجم جزائري

06:05 م الإثنين 04 أغسطس 2025

رضوان بركان

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القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن سبب عدم إتمام نادي الزمالك إجراءات التعاقد مع المهاجم الجزائري رضوان بركان لاعب شبيبة القبائل في بلاده.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين، أن مسؤولي الزمالك كانوا قريبون من التعاقد مع المهاجم صاحب الـ 22 عامًا ولكن عدم رحيل المهاجم التونسي سيف الجزيري عرقل الصفقة.

وكان اللاعب قد انضم خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2023/24 لصفوف نادي شبيبة القبائل الجزائري قادمًا من أولمبيك أقبو في بلاده.

وخاض اللاعب بقميص شبيبة القبائل 54 مباراة سجل خلالها 18 هدفًا وصنع 5 أهداف لزملائه.

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