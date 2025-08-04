مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

دايجـو

0 5
14:00

برشلونة

مباريات ودية -أندية

مانشستر يونايتد

2 2
00:00

ايفرتون

مباريات ودية -أندية

اشبيلية

- -
22:00

القادسية

جميع المباريات

إعلان

نجم الزمالك السابق: غير مقتنع بإسناد ملف الكرة لـ جون إدوارد

05:20 م الإثنين 04 أغسطس 2025

جون إدوارد ومدرب الزمالك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

تحدث جمال حمزة نجم نادي الزمالك السابق، عن الصفقات الجديدة التي أبرمها الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال جمال حمزة في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "عجباني صفقات الزمالك الجديدة، ولكن نتائج المباريات الودية قلقتني شوية، وهي ليست مقياس للمباريات".

وأضاف: "الأهداف الكثيرة التي استقبلها الزمالك في المباريات الودية مؤشر غير مطمئن، والصفقات الجديدة تحتاج إلى بعض الوقت للانسجام ولكن أنا متفائل بالتجربة الجديدة".

وتابع: "التعاقد مع مدير رياضي شئ إيجابي ولكن انا غير مقتنع بتولي ملف الكرة إلى جون إدوارد لوحده، واعتقد ان مجلس الإدارة يتابع لحظة بلحظة، والزمالك ليس بعيد عن الأهلي وبيراميدز".

وواصل: "الزمالك تحت أي ظروف وفي ظل وجود اي لاعبين المنافس الأوحد للأهلي، والتعاقد مع صفقات سوبر بملايين الملايين ليس نجاح، ولكن النجاح هو تكوين فريق قوي ووجود أبناء النادي من الناشئين بالإضافة إلى أصحاب الخبرات".

وأختتم جمال حمزة تصريحاته قائلا: "وجود لاعبين كثير نجوم في الفريق بيعمل مشاكل والأهلي بيراميدز سيكونان على نفس مستوى الزمالك في الموسم الجديد".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جون إدوارد الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

السيسي يصدق رسميًا على تعديلات الإيجار القديم - نص كامل
السيسي يصدق على تعديلات قانون الإيجار رقم 4 لسنة 1996
"التعليم العالي" تعلن الحدود الدنيا للمرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2025
اعرف لجنتك في انتخابات الشيوخ 2025 (خطوة بخطوة)