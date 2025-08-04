مصدر لمصراوي: لاعب الأهلي ينتقل إلى بتروجيت

كتب - رمضان حسن:

انتقل سمير محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى بتروجيت، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن الأهلي اتفق مع بتروجيت على انتقال اللاعب الشاب سمير محمد للفريق البترولي.

وأوضح المصدر أن اللاعب صاحب الـ 21 عاما انتقل إلى بتروجيت لمدة موسم على سبيل الإعارة، من أجل الحصول على المزيد من دقائق المشاركة في المباريات.

وتدرج سمير محمد في فرق ناشئين الأهلي المختلفة، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول بموسم 2024/25.

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