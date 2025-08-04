كتب- محمد خيري:

أعلن نادي بانيتوليكوس اليوناني التعاقد بشكل رسمي مع الجناح البولندي كونراد ميشالاك، لاعب فريق الزمالك السابق، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح النادي اليوناني في بيان عبر موقعه الرسمي: "وقّع كونراد ميشالاك عقدًا لمدة عام واحد، نرحب به في فريقنا".

جدير بالذكر، أن كونراد ميشالاك رحل عن الزمالك في شهر يناير الماضي، وكانت آخر مباراة له ضد إنيمبا النيجيري، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وانضم ميشالاك إلى صفوف فريق الزمالك خلال صيف 2024 قادمًا من نادي أحد السعودي على سبيل الإعارة، لكنه رحل عن صفوف الفريق الأبيض في يناير الماضي، قبل نهاية فترة إعارته.

وقدم ميشالاك شكوى ضد نادي الزمالك، في الاتحاد الدولي لكرة القدم، لعدم حصوله على باقي مستحقاته حتى الآن.