اتحاد الكرة يعلن تسلم 125 مدربا الشهادات التدريبية الأفريقية B

كتب- محمد خيري:

سلّم الاتحاد المصري لكرة القدم 125 مدرباً شهادات دبلومة التدريب الأفريقية للحصول على الرخصة B من بينهم ٤ مدربين ليبيين.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد نظّم الدبلومة بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم خلال الموسم 2024\2025.

جاء تسليم الشهادات بعد استيفاء الشروط اللازمة للحصول عليها بمعرفة الدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين وتنسيق إيهاب الجندي وإشراف الكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد، ومن المقرر أن يتم استلام شهادات الرخصة C من الاتحاد الأفريقي خلال أيام لتوزيعها على الدارسين.