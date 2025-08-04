"أنا الكيان".. مصطفى يونس يرد عبر "مصراوي" على شكوى الأهلي

كتب - محمد القرش:

رد أيمن يونس اللاعب الأسبق لنادي الاهلي على الشكوى المقدمة ضده من الأهلي إلى المجلس الأعلى للإعلام.

وقال يونس في تصريحات خاصة "لمصراوي": "لا أعرف سبب تقديم النادي الأهلي ضدي شكوى، أنا لما أذكر أي اسم في تصريحاتي التي أدليت بها".

وأضاف: "بالفعل تعيين أسامة حسني في قناة الأهلي تضارب مصالح، حيث يقرب للخطيب من الدرجة الثالثة".

وأوضح: "أنا لم أهاجم النادي الأهلي ولا أشخاص، بل انتقدت تصرفات فقط".

واختتم: "لا أقدر على محاربة النادي الأهلي، أنا عاشق لكيان الأهلي، بل أنا الكيان".

شكوى الأهلي ضد أيمن يونس

كان المجلس الأعلى للإعلام أعلن تقدم الأهلي بشكوى ضد أيمن يونس احتجاجا على "التجاوزات في حق رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي على مدار أكثر من 5 سنوات".

واستند الأهلي لتصريحات أيمن يونس خلال برامج تلفزيونية منها برنامج "الكابتن" الذي يقدمه أحمد حسن على قناة DMC، وبرنامج "اللعيب" الذي يقدمه الإعلامي مهيب عبد الهادي، على قناة MBC، موقع صدى البلد، وكذلك نشره وبثه تلك التجاوزات والإساءات عبر صفحته على قناة يوتيوب المسماة "مصطفي يونس".

وتقدم النادي الأهلي بأسطوانة مدمجة عليها تسجيل الحلقات المذكورة وكذلك بعض الروابط الخاصة بالفديوهات المذاعة على صفحة اليوتيوب، وتم إحالة الأمر إلى لجنة الشكاوي بالمجلس برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لإعمال شئونها فيها.