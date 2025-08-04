"طلب الأجانب والانسحاب".. ماذا تغيّر في لوائح الدوري المصري 2025/26؟

أعلن أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، إجراء تعديلات على لائحة المسابقات للموسم الرياضي المقبل 2025/26 بعد دراسة للمقترحات التي تقدمت بها الأندية.

دياب أوضح، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مؤخرًا للإعلان عن جدول مباريات الموسم الجديد من الدوري، أن المقترحات التي تقدمت بها الأندية تم عرضها بشكل مفصل على مجلس إدارة رابطة الأندية وتم إقرارها بالإجماع:"إيمانًا من الرابطة بأهمية تفعيل دور الأندية في تطوير الكرة المصرية."

عقوبة الانسحاب

أقرت لائحة المسابقات للموسم الجديد 2025/26 أن العقوبة الانسحاب هي خصم 3 نقاط بجانب احتسابه خاسرا للمباراة، ولكن يتم تطبيق خصم الـ 6 نقاط فور إصدار العقوبة ـ كما أوصت لجنة التظلمات ـ وليس في نهاية الموسم كما كان من قبل.

وهو يأتي على إثر الأزمة التي شهدتها النسخة الماضية من بطولة الدوري حين لم يخض فريق الأهلي مواجهة الزمالك ليتم في البداية توقيع عقوبة الخصم 3 نقاط مع خصم مثلها نهاية الموسم قبل أن يتم الاكتفاء بخصم نقاط عدم خوضه للمباراة.

ما أسفر عن احتفال بيراميدز بلقب الدوري على أمل تطبيق خصم الثلاثة نقاط الأخرى من رصيد الأهلي في نهاية الموسم فيما احتفل لاعبو القلعة الحمراء باللقب ما دفع بالأول إلى التوجه بشكوى للمحكمة الرياضية.

الأهلي كان قد توّج بلقب الدوري الموسم الماضي برصيد 58 نقاط بفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف.

عدد اللاعبين الأجانب

وزاد عدد اللاعبين الأجانب بقائمة الفريق بلائحة الموسم الجديد إلى 6 لاعبين يحق لكل نادِ تسجيلهم في قائمة المباراة على أن يكون الحد الأقصى لمشاركة اللاعبين في نفس الوقت داخل الملعب 5 لاعبين فقط.

طلب الحكام الأجانب

وأجرت كذلك الرابطة تعديلًا على المدة المسموح بها طلب حكام أجانب جاء كالتالي بحسب نص اللائحة:

البند 12.46

في حالة طلب إدارة الرابطة أو أيًا من الأندية تعيين حكام أجانب لأي مباراة من مباريات الدوري يلتزم النادي صاحب الطلب بسداد تكاليف استدعاء الحكام وبدلات التحكيم والانتقالات والإقامة إلخ بالعملة الأجنبية قبل موعد المباراة بعشرة أيام على الأقل، كما يجوز لأي نادٍ طلب حكام أجانب لمباريات محددة من بداية الموسم على أن تدفع رسوم استقدام الحكام لخزينة الاتحاد مع الطلب المقدم.

البند 13.46

في حالة تعذر تلبية الطلب الخاص باستقدام الحكام الأجانب بعد دفع الرسوم وتقديم الطلب المشار إليها في المادة (12.46) تلتزم لجنة الحكام، بالرد على طلب النادي خلال 48 ساعة بحد أقصى من تاريخ تقديم الطلب.

لا يجوز للأندية طلب تعيين أو عدم تعيين حكام معينين لمبارياتهم ولا يجوز لهم أيضًا طلب تغيير حكم تم تعيينه.

يذكر أن رابطة الأندية واتحاد الكرة كانا يسمحان بطلب حكام أجانب لأي مباراة في الدوري بشرط أو يكون قبل موعد اللقاء بـ 15 يومًا.