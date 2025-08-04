تحرك عاجل من الأهلي ضد مصطفى يونس

كتب- محمد خيري:

تلقي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، شكوى من د.سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، ضد مصطفى يونس.

وأكد النادي الأهلي في شكواه، أن مصطفى يونس، دأب على ارتكاب العديد من التجاوزات في حق رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي على مدار أكثر من 5 سنوات، خلال استضافته في برامج تلفزيونية منها برنامج "الكابتن" الذي يقدمه أحمد حسن على قناة DMC، وبرنامج "اللعيب" الذي يقدمه الإعلامي مهيب عبدالهادي، على قناة MBC، موقع صدى البلد، وكذلك نشره وبثه تلك التجاوزات والإساءات عبر صفحته على موقع يوتيوب المسماه "مصطفي يونس".

وتقدم النادي الأهلي بأسطوانة مدمجة عليها تسجيل الحلقات المذكورة وكذلك بعض الروابط الخاصة بالفديوهات المذاعة على صفحة اليوتيوب، وتم إحالة الأمر إلى لجنة الشكاوي بالمجلس برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لإعمال شئونها فيها.