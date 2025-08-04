"مفاجأة مدوية".. شوبير يتحدث عن صفقة منتظرة للزمالك

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تحرك نادي الزمالك، لضم صفقة جديدة قوية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

قال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي: "الزمالك بيقفل الميركاتو بتاعه تمامًا، يتبقى فقط الجناح الأيمن".

وأضاف: "من مصادرنا صفقة الجناح هيكون لاعب أجنبي، وأن الاتفاق معاه تم خلاص، لكن هما مش عايزين يعلنوا، بيقولوا ده مفاجأة مدوية، وده اللي بيتقال داخل نادي الزمالك".

وأكمل: "أحمد الجفالي بيشوفوا له تسويق، وبعد ما يعلنوا عن خروجه هيعلنوا عن الصفقة اللي هي مركز الجناح اليمين... بيقولوا حاجة جميلة جدًا وحاجة كبيرة جدًا ومنتظرينها في نادي الزمالك".

واختتم تصريحاته: "ما زال الزمالك بيحاول وسيجاهد في حامد حمدان ويجتهد لأنه خلاص فاضل يومين على غلق باب الانتقالات.. بيجاهد بكل قوة خلال الساعات الجاية لمحاولة حسم الصفقة، ويبقى الفلسطيني الثالث داخل صفوف نادي الزمالك".