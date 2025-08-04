قبل غلق باب القيد.. تحرك من الزمالك لحسم 3 صفقات بعد عدي الدباغ

كتب- محمد خيري:

يسابق مسؤولي نادي الزمالك الزمن من أجل إنهاء ثلاث صفقات جديدة، خلال الساعات القليلة المقبلة، وتحديدا قبل غلق باب القيد.

وأتم نادي الزمالك اتفاقه لضم الفلسطيني عدي الدباغ، الذي وصل إلى القاهرة، خلال الساعات الماضية، للخضوع للكشف الطبي، وتصوير برومو التقديم.

وأوضح مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن الأبيض يستهدف ضم 3 صفقات آخرى قبل إغلاق سوق الانتقالات.

وأضاف المصدر، أن نادي الزمالك يستهدف ضم ظهير أيمن، ليكون بديلًا لعمر جابر، ويعدي الثنائي أحمد عيد لاعب المصري، وشادي ماهر ظهير وادي دجلة أبرز المرشحين، ومن المحتمل ضم لاعب تحت السن في هذا المركز.

وتابع المصدر، أن الزمالك يركز أيضًا على حسم صفقة جناح أجنبي، لكن هناك تكتم شديد على هويته وتفاصيل التعاقد حتى الآن".

وأختتم تصريحاته أن الزمالك أيضا في مفاوضات مستمرة في الوقت ذاته مع بتروجيت، لإقناع إدارة النادي البترولي بالتخلي عن لاعب خط الوسط الفلسطيني حامد حمدان