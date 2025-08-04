يستمد الكثير من نجوم كرة القدم قوتهم ونجوميتهم من أسرهم، وهذا هو حال إمام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

أسرة إمام عاشور نادرة الظهور في المحافل والمناسبات، لكن تم رصد ظهورهم خلال الفترة الماضية عندما تسلم نجم منتخب مصر 4 جوائز في حفل "دير جيست"، بجانب حضور عددا منهم معه أثناء تواجده في إحدى المطاعم الشهيرة.

استمد إمام قوته وإصراره من والدته التي دائما ما تحدث عنها وعن لحظات لا تنسى في حياته من صنعها، مؤكدا: "أمي في حتة تانية"، حيث زاملته في مشواره أثناء فترته كلاعب ناشئ.

وسبق أن قال لاعب الأهلي عبر قناة النادي: "عمري ما أنسى اللي عملته أمي معايا، ولو اتكلمت عنها لآخر عمري مش هوفيها حقها".

وروى: "مرة واحنا مروحين من التمرين عملنا حادثة، وساعتها أمي كسرت باب العربية بإيدها، ورجلها اتكسرت علشان كانت عايزه تخرجني من العربية".

وفي تصريحات عبر "القناة الأولى"، تغنى: "أمي في حتة تانية، وكانت معايا في كل لحظات حياتي وأنا صغير في بداية مشواري".

ومن جانب شقيقه، حازم عاشور دائما ما يساند نجم الأهلي من المدرجات، وسبق أن تواجد معه في غرفة ملابس الزمالك أثناء العديد من المناسبات.

ودائما ما تظهر ياسمين حافظ مع زوجها إمام عاشور في جميع المناسبات، بجانب والدتها هويدا وشقيقها ياسين حافظ.

ويعد إمام عاشور من أبرز لاعبي كرة القدم المصرية خلال الفترة الحالية، نظرا لما يقدمه من أداء مع الأهلي ومنتخب مصر.