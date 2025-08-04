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5 سنوات بدون مباراة.. ريال مدريد يقرر رحيل لاعبه البرازيلي

01:01 م الإثنين 04 أغسطس 2025

ريال مدريد يقرر رحيل لاعبه البرازيلي

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كتب- محمد عبدالهادي:

غادر البرازيلي رينيير جيسوس صفوف ريال مدريد الإسباني بعد نحو خمس سنوات قضاها مع النادي دون أن يتمكن من تلبية التوقعات التي رافقته منذ انضمامه.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، قرر ريال مدريد فسخ عقد اللاعب بالتراضي قبل عام من نهايته، ما يمهد الطريق أمامه للعودة إلى البرازيل عبر بوابة أتلتيكو مينيرو، في صفقة انتقال حر، في محاولة لإنعاش مسيرته الكروية التي تعثرت في الملاعب الأوروبية.

وكان رينيير، البالغ من العمر 23 عامًا، قد انضم إلى النادي الملكي في*يناير 2020 قادمًا من فلامنجو البرازيلي مقابل 30 مليون يورو، وسط ضجة إعلامية كبيرة، لكن تجربته مع ريال مدريد لم تكتب لها النجاح، حيث لم يشارك في أي مباراة رسمية مع الفريق الأول.

وخلال فترة ارتباطه بريال مدريد، خاض اللاعب سلسلة من الإعارات شملت أندية بوروسيا دورتموند الألماني، جيرونا وغرناطة الإسبانيين، وفروزينوني الإيطالي، إلا أنه لم يتمكن من فرض نفسه أو إثبات جدارته في أي من تلك المحطات.

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ريال مدريد لاعبه البرازيلي البرازيلي رينيير جيسوس
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