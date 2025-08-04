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قرار عاجل لرابطة الأندية حول الحكام الأجانب لمباريات الدوري الجديد

01:00 م الإثنين 04 أغسطس 2025

مباراة الأهلي والزمالك الماضية التي شهدت انسحاب ال

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كتب- محمد خيري:

أرسلت إدارة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة، خطابات إلى الأندية المشاركة في مسابقتيّ دوري القسم الأول "دوري Nile" وكأس عاصمة مصر بتعديل المادة (13.46) من لائحة الدوري العام للموسم 2025-2026.

وتقرر تعديل المادة رقم (13.46) والتي تنص على: "في حالة تعذر تلبية الطلب الخاص باستقدام حكام أجانب بعد دفع الرسوم وتقديم الطلب المشار إليها في المادة (12.46) تلتزم لجنة الحكام بالرد على طلب النادي خلال 48 ساعة بحد أقصى من تاريخ تقديم الطلب".

لتصبح المادة (13.46) بعد التعديل كالأتي: " في حالة تعذر تلبية الطلب الخاص باستقدام حكّام أجانب بعد سداد الرسوم المقررة، وذلك وفقاً لما ورد في المادة (12.46) على لجنة الحكّام إخطار النادي مُقدم الطلب أو الرابطة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ سداد الرسوم المقررة، وذلك بعد استكمال الاتصالات الخارجية اللازمة".. ويتم العمل بهذا المنشور من تاريخ إصداره في جميع المسابقات التي تنظمها الرابطة.

جدير بالذكر أن الموسم الجديد لبطولة الدوري المصري الممتاز 2025\2026، يبدأ يوم الجمعة المقبلة 8 أغسطس.

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