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"صفقات الزمالك مش سوبر ومنعرفهاش".. رضا عبدالعال يطلق تصريحات نارية

12:35 م الإثنين 04 أغسطس 2025

رضا عبد العال

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كتب- محمد خيري:

أكد رضا عبدالعال، نجم الزمالك السابق، أن الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي الأبيض، ليست الأفضل، ولم يراهم على أرض الملعب من قبل.

وقال رضا عبدالعال خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة "ten": "صفقات الزمالك الحالية مش سوبر، ولم نر معظمها على أرضية الملعب من قبل".

وأضاف: "كان من الأفضل التعاقد مع أحد لاعبي فاركو، أحمد شريف أو عمرو ناصر، وليس كلاهما معاً، لأن الفريق يمتلك العديد من اللاعبين في مركز رأس الحربة مثل سيف الدين الجزيري وناصر منسي وشيكو بانزا".

وأكمل: "الحُكم على صفقات الزمالك الجديدة سيكون من خلال رؤيتهم في الملعب، والأهم خلال الموسم القادم هو بناء فريق قوي قادر على المنافسة في السنوات المقبلة".

جدير بالذكر أن الزمالك تعاقد خلال الفترة الأخيرة مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو.

وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، والفلسطيني آدم كايد لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر، والمغربي عبد الحميد معالي لمدة خمسة مواسم قادماً من نادي اتحاد طنجة، وأحمد ربيع لمدة خمسة مواسم قادماً من نادي البنك الأهلي، ومحمد إسماعيل، بجانب تجديد التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب الوسط لمدة موسمين.

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