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4 شخصيات رياضية بارزة مرشحين لمجلس الشيوخ

12:33 م الإثنين 04 أغسطس 2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    عمر الغنيمي - نائب رئيس نادي سموحة (2)
  • عرض 17 صورة
    مصطفى أبو زهرة - عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة (1)
  • عرض 17 صورة
    مصطفى أبو زهرة - عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة (4)
  • عرض 17 صورة
    عمر الغنيمي - نائب رئيس نادي سموحة (1)
  • عرض 17 صورة
    مصطفى أبو زهرة - عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة (3)
  • عرض 17 صورة
    أحمد حلمي الشريف - عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة (1)
  • عرض 17 صورة
    أحمد حلمي الشريف - عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة (4)
  • عرض 17 صورة
    عمر الغنيمي - نائب رئيس نادي سموحة (3)
  • عرض 17 صورة
    أحمد حلمي الشريف - عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة (2)
  • عرض 17 صورة
    أحمد دياب - رئيس رابطة الأندية (1)
  • عرض 17 صورة
    أحمد دياب - رئيس رابطة الأندية (5)
  • عرض 17 صورة
    أحمد دياب - رئيس رابطة الأندية (4)
  • عرض 17 صورة
    أحمد حلمي الشريف - عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة (3)
  • عرض 17 صورة
    أحمد دياب - رئيس رابطة الأندية (2)
  • عرض 17 صورة
    أحمد دياب - رئيس رابطة الأندية (3)
  • عرض 17 صورة
    مصطفى أبو زهرة - عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة (2)
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بدأت انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025 اليوم الإثنين الموافق 4 أغسطس، حيث تستمر حتى مساء غدا الثلاثاء 5 من نفس الشهر.

ولم تخلو قائمة المرشحين لمجلس الشيوخ 2025 من الشخصيات الرياضية البارزة، حيث تواجد على رأسهم أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

كما تواجد عمر الغنيمي نائب رئيس نادي سموحة، بجانب مصطفى أبو زهرة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري.

وشهدت قائمة الرياضيين المرشحين لمجلس الشيوخ، ترشح المستشار أحمد حلمي الشريف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، والذي سبق له أن تولى رئاسة نادي أخميم والإشراف على انتخابات اتحاد الكرة.

الرياضيون المرشحون لمجلس الشيوخ

1. أحمد دياب - رئيس رابطة الأندية - قائمة وطنية

2. أحمد حلمي الشريف - عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة - قائمة وطنية

3. مصطفى أبو زهرة - عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة - مرشح فردي

4. عمر الغنيمي - نائب رئيس نادي سموحة - مرشح فردي

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انتخابات مجلس الشيوخ 2025 أحمد دياب أحمد حلمي الشريف مصطفى أبو زهرة عمر الغنيمي الانتخابات مجلس الشيوخ
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