بدأت انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025 اليوم الإثنين الموافق 4 أغسطس، حيث تستمر حتى مساء غدا الثلاثاء 5 من نفس الشهر.

ولم تخلو قائمة المرشحين لمجلس الشيوخ 2025 من الشخصيات الرياضية البارزة، حيث تواجد على رأسهم أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

كما تواجد عمر الغنيمي نائب رئيس نادي سموحة، بجانب مصطفى أبو زهرة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري.

وشهدت قائمة الرياضيين المرشحين لمجلس الشيوخ، ترشح المستشار أحمد حلمي الشريف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، والذي سبق له أن تولى رئاسة نادي أخميم والإشراف على انتخابات اتحاد الكرة.

الرياضيون المرشحون لمجلس الشيوخ

1. أحمد دياب - رئيس رابطة الأندية - قائمة وطنية

2. أحمد حلمي الشريف - عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة - قائمة وطنية

3. مصطفى أبو زهرة - عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة - مرشح فردي

4. عمر الغنيمي - نائب رئيس نادي سموحة - مرشح فردي