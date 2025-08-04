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وزير الشباب والرياضة يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ بمدينة الشروق

12:04 م الإثنين 04 أغسطس 2025
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    وزير الرياضة يشارك في انتخابات مجلس الشيوخ
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    وزير الرياضة
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كتب- محمد خيري:

أدلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بلجنته الانتخابية بمدرسة طبري، بمدينة الشروق.

ودعا وزير الشباب والرياضة جموع المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، مؤكداً أن الاستحقاقات الدستورية تمثل دعامة أساسية لبناء الجمهورية الجديدة وتعكس وعي الشعب المصري بدوره الوطني.

وقد فتحت اللجان الانتخابية أبوابها لاستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ في تمام التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، في أول أيام الاقتراع داخل مصر، والمستمر على مدار يومين متتاليين.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ 428 مرشحًا على المقاعد الفردية، منهم 186 مرشحًا مستقلًا، و242 مرشحًا عن الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى قائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم، تحت اسم "القائمة الوطنية من أجل مصر".

ويُجرى التصويت داخل 8 آلاف و286 مقرًا انتخابيًا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وذلك تحت إشراف نحو 10 آلاف قاضٍ من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، بينهم 2500 قاضية يؤدين مهامهم خارج محل إقامتهم.

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وزير الشباب والرياضة انتخابات مجلس الشيوخ 2025 انتخابات الشيوخ مدينة الشروق الدكتور أشرف صبحي
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