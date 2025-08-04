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"مينفعش بتأشيرة سياحة".. شوبير يكشف سر تعطل انضمام وسام أبو علي لـ كولومبوس

11:55 ص الإثنين 04 أغسطس 2025
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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، السبب الحقيقي، لتعطل انضمام وسام أبو علي، لنادي كولومبوس الأميريكي، بعد الرحيل عن النادي الأهلي بشكل رسمي.

قال أحمد شوبير، خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "نادي كولومبوس كرو أعلن ضم وسام أبو علي في عقد ممتد حتى عام 2027 مع خيار التجديد لموسم إضافي والمقابل سبعة ونصف مليون دولار بجانب مليون دولار حوافز للأهلي و10 % من نسبة إعادة البيع:.

وأوضح: "اللاعب لم يظهر في المباريات مع الفريق الأمريكي لأنه لم يحصل على تأشيرة العمل، لا ينبغي أن يشارك في المباريات بتأشيرة سياحة".

وأكمل: "كل فريق في أمريكا له 3 لاعبين استثناء يكون راتبهم فوق الـ3 ملايين دولار، ووسام أبو علي من هؤلاء اللاعبين".

وأضاف: "فلذلك بالنسبة لقيد اللاعب لا يوجد به مشكلة سيتم قيده بشكل طبيعي، كما أن تأشيرة العمل أيام قليلة وسيتم استخراجها وسيكون مع الفريق وليس هناك أدنى مشكلة في انتقاله إلى كولومبوس كرو".

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