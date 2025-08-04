رغم ترحيب فيريرا.. فاركو يتراجع عن ضم لاعب الزمالك

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور، كواليس تراجع نادي فاركو عن التعاقد مع اللاعب حازم أسامة من صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأبيض، وافق على رحيل اللاعب على سبيل الإعارة، لمدة موسم من أجل حصوله على فرصة المشاركة وبعدها يعود مرة أخرى.

وقال خالد الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، إن نادي فاركو تراجع عن التعاقد مع حازم أسامة لاعب نادي الزمالك بعدما كان هناك اتفاق على استعارته لمدة موسم.

وأضاف الغندور، أن اللاعب سيعود مرة أخرى لتدريبات الزمالك بالرغم من تواجده في اسكندرية في تدريبات فاركو خلال الايام اللي فاتت ولكن حصل خلاف على بعض الامور المالي وتم التراجع عن الصفقة.