كشف طبي وتصوير البرومو.. موعد إعلان الزمالك صفقة عدي الدباغ

كتب- محمد خيري:

وصل الفلسطيني عدي الدباغ إلى القاهرة خلال الساعات الماضية، من أجل الانضمام لفريق الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان في استقبال اللاعب فور وصوله إلى مطار القاهرة، مسؤولي العلاقات العامة بنادي الزمالك وتم اصطحابه إلى مقر الإقامة مباشرة.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن اللاعب سوف يخضع للكشف الطبي اليوم في أحد المراكز الطبية، وبعدها يخضع لجلسة التصوير بالتيشرت الأبيض، من أجل نشره على جميع المنصات المختلفة لنادي الزمالك.

واختتم المصدر، أنه من المنتظر أن يعلن نادي الزمالك عن الصفقة بشكل رسمي غدا الثلاثاء، عبر منصاته المختلفة لجميع وسائل الإعلام.

وخاض عدي الدباغ خلال مسيرته الاحترافية 58 مباراة كرأس حربة، سجل خلالها 20 هدفًا وصنع 4 أهداف، فيما خاض 4 مباريات في مركز الجناح وسجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفًا واحدًا، كما خاض عدي الدباغ 31 مباراة بقميص شارلروا البلجيكي وأبردين الإسكتلندي، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفًا وحيدًا.

أما مع منتخب فلسطين فقد خاض عدي الدباغ 45 مباراة، سجل خلالها 16 هدفًا وصنع 5 أهداف، ويعد الدباغ أول لاعب فلسطيني يسجل في المسابقات الأوروبية وكذلك هو هداف منتخب فلسطين التاريخي برصيد 17 هدفًا.