طلعت يوسف يكشف أمنيته لأحمد رفعت واللاعب الذي تمنى تدريبه

القاهرة - مصراوي

أكد الكابتن طلعت يوسف، لاعب الاتحاد السكندري السابق، خلال استضافته في برنامج حارس الأهلي مع الإعلامي أحمد شوبير، أن النادي الأقرب إلى قلبه طوال مسيرته التدريبية هو الاتحاد السكندري، موضحا: "هذا هو انتمائي منذ سنوات طويلة، ولم يتغير حبي للاتحاد مهما واجهت من صعوبات".

وخلال فقرة الأسئلة السريعة بالبرنامج، صرح يوسف بأنه كان يتمنى أن يرى مسيرة اللاعب الراحل أحمد رفعت تمتد لأبعد مما وصلت إليه، قائلا: "كنت أتمنى أن أشوف أحمد رفعت -الله يرحمه- يحقق أكثر في مسيرته".

وأضاف: "كنت أتمنى أيضا تدريب اللاعب عبدالله السعيد، لاعب الزمالك الحالي، قبل اعتزالي التدريب. ولم أكن أرغب في تدريب أندية أخرى، فأنا مكتفي وراضي تماما بالأندية التي دربتها".

وأختتم قائلا: إن علي ماهر هو أفضل مدرب في الوقت الحالي من وجهة نظره، مشيدا بما يقدمه من نتائج وأداء.

يُذكر أن طلعت يوسف بدأ مسيرته التدريبية من بوابة نادي الاتحاد السكندري في موسم 1998/1999، وتولى تدريب الفريق في أكثر من مناسبة لاحقة.

وخلال مسيرته التي تجاوزت 25 عاما، تولى تدريب 14 فريقا آخر بخلاف الاتحاد، من بينها أندية دربها أكثر من مرة مثل طلائع الجيش وأهلي طرابلس الليبي.

وتكون قائمة الأندية التي دربها: الكروم السكندرى، بلدية المحلة، طلائع الجيش، اتحاد الشرطة، المصري، بني سويف، أهلي طرابلس الليبي، بتروجت، سموحة، مصر المقاصة، الإسماعيلي، الجونة، إنبي، ومودرن سبورت.