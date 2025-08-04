شوبير يكشف سبب رفض أحمد عبد القادر الانتقال إلى سيراميكا كليوباترا

القاهرة - مصراوي

كشف أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، عن السبب وراء تعثر انتقال اللاعب أحمد عبد القادر إلى نادي سيراميكا كليوباترا.

وقال شوبير، في تصريحات عبر قناة "الأهلي": "عبد القادر تلقى عدة عروض من أندية مختلفة، من بينها سيراميكا كليوباترا، المصري، وزد، والبنك الأهلي، لكنه اختار من بينهم سيراميكا كليوباترا".

وأضاف: "العقبة الرئيسية في عرض سيراميكا تتمثل في بند يشترطه النادي الأهلي ضمن التعاقد الثلاثي، يقضي بعدم أحقية عبد القادر في الانتقال إلى أي نادي آخر يختاره، بعد نهاية عقده مع سيراميكا".

وأوضح شوبير: "عبد القادر لا يزال يراهن على الحصول على عرض خارجي، حتى لو جاء في فترة الانتقالات الشتوية، وأكد اللاعب، أنه مستعد للتحرك في حال لم يتم التوصل إلى إتفاق قبل غلق باب القيد".

وأكمل: "مسألة انتقال عبد القادر إلى سيراميكا كليوباترا لا تزال معلقة، بسبب هذا البند الذي يراه اللاعب مقلقا".

واختتم شوبير تصريحاته: "عبد القادر لاعب موهوب ومميز، لكن هذه هي طبيعة كرة القدم، حيث تلعب الصفقات والانتقالات الدور الأكبر في كرة القدم".