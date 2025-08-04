كتب - يوسف محمد:

واصل محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تألقه رفقة الفريق في المباريات الودية استعدادا للموسم الجديد، منذ العودة إلى المارد الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان الأهلي، أعلن في وقت سابق التعاقد مع محمد شريف، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعقد لمدة 5 سنوات، في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الخليج السعودي.

ومنذ عودة شريف إلى القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وهو يقدم مستويات مميزة، حيث تمكن من تسجيل أربعة أهداف في 4 مباريات ودية شارك بها، مع الفريق في الفترة الماضية.

وكان صاحب ال 29 عاما، نجح في تسجيل هدفين في المباراة الودية أمام الملعب التونسي بمعسكر المارد الأحمر في تونس، بالإضافة إلى تسجيله هدف في مرمى البنزرتي التونسي في ثاني مباريات الفريق الودية بمعسكر تونس.

ونجح شريف أمس في تسجيل هدف في مرمى فريق بتروجيت، في المباراة الودية التي جمعت بين المارد الأحمر وبتروجيت، على ملعب "السلام" وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ويذكر أن محمد شريف، كان قد رحل عن النادي الأهلي، في أغسطس 2023 متجها إلى فريق الخليج السعودي بعقد لمدة عامين، قبل أن يعود إلى صفوف المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الحالية.

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