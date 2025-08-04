4 لاعبين أثاروا الجدل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية

كتب - يوسف محمد:

أيام قليلة تفصلنا عن نهاية فترة الانتقالات الصيفية في مصر، التي من المقرر إغلاقها يوم 6 أغسطس الجاري 2025.

وأبرمت الأندية المصرية، الكثير من الانتقالات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وبعض هذه الانتقالات أثارت ضجة كبيرة في الوسط الرياضي المصري، كما أن هناك عدد من اللاعبين مازال موقفهم معلق حتى الأن ولم يتم إعلانه بشكل رسمي.

وانطلقت فترة الانتقالات الصيفية بالدوري المصري يوم 2 يونيو الماضي على أن تُغلق يوم 6 أغسطس الجاري قبل يومين من انطلاق منافسات الموسم الجديد من الدوري 2025/26.

وسام أبو علي من الأهلي إلى كولومبوس كرو الأمريكي

ومن أبرز الصفقات التي أثارت ضجة كبيرة في السوق المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، هي صفقة انتقال وسام أبو علي مهاجم الأهلي إلى كولومبوس كرو الأمريكي.

وأثارت صفقة انتقال وسام أبو علي من الأهلي إلى كولومبوس كرو الأمريكي، ضجة كبيرة في الفترة الماضية، خاصة في ظل تمسك الأهلي باللاعب، هو ما ظهر في البيانات الرسمية للنادي ولكن هذا الأمر أثار غضب اللاعب.

ومع تمسك الأهلي باستمرار أبو علي مع الفريق، أصر اللاعب على موقفه بالرحيل إلى الفريق الأمريكي، حيث رفض اللاعب المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق أكثر من مرة، مما أضطر المدير الرياضي محمد يوسف إلى توقيع عقوبة مالية عليه، بالإضافة إلى استبعاده من معسكر الفريق بتونس الذي انتهى في 26 يوليو الماضي، استعدادا للموسم الجديد 2025-2026.

وبعد شد وجذب كبير بين النادي الأهلي واللاعبين أعلن المارد الأحمر منذ عدة أيام رحيل المهاجم الفلسطيني رسميا، عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية متجها إلى كولومبوس كرو الأمريكي، مقابل 7.5 مليون يورو.

أحمد عبد القادر لاعب الأهلي

ومازال موقف أحمد عبد القادر لاعب وسط النادي الأهلي، معلق حتى الآن ولم يتم الكشف عنه بشكل نهائي، سواء بالاستمرار مع الفريق أو رحيل خلال الفترة المقبلة.

وارتبط اسم عبد القادر خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى نادي الزمالك، خاصة بعد رفض اللاعب عرض الحزم السعودي، للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، في تصريحات تليفزيونية في وقت سابق، أن هناك تواصل من قبل مسؤولي نادي الزمالك للانتقال إليه خلال الفترة المقبلة، كما أنه كشف أمس إلى دخول بيراميدز على خط المفاوضات مع اللاعب في الساعات الأخيرة أيضًا.

وينتهي تعاقد أحمد عبد القادر مع النادي الأهلي، بنهاية الموسم المقبل 2025-2026.

حامد حمدان لاعب بتروجيت

الفلسطيني حامد حمدان هو أحد اللاعبين الذين أثار ضجة كبيرة خلال الفترة الماضية، منذ بداية فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

لاعب وسط فريق بتروجت ارتبط اسمه بالانتقال إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، إلا أن إدارة الفريق البترولي تتمسك باستمرار اللاعب مع الفريق.

وأثار قرار النادي غضب اللاعب بشكل كبير في ظل رغبته في الانتقال إلى الفارس الأبيض، حيث كشف مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات خاصة لمصراوي، خلال الساعات الماضية، أن اللاعب يفكر في اعتزال كرة القدم حال رفض النادي رحيله إلى الزمالك. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

تيدي أوكو لاعب لوزيرن السويسري

وكان الزمالك على وشك إتمام التعاقد مع اللاعب الفرنسي تيدي أوكو لاعب فريق لوزيرن الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة بعدما أشارت العديد من التقارير الصحفية في الفترة الماضية، إلى اجتياز اللاعب الفحص الطبي بنجاح للانتقال إلى الفريق، إلا أن الصفقة توقفت في ظروف غامضة، مما أثار حالة من الجدل حول سبب عدم إتمام الصفقة.

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