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مسربتش حاجة والنادي اللي خلف وعده.. طارق السيد يكشف تفاصيل فترته بالزمالك

02:45 ص الإثنين 04 أغسطس 2025
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  • عرض 4 صورة
    طارق السيد
  • عرض 4 صورة
    طارق السيد
  • عرض 4 صورة
    طارق السيد
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كتب- نهى خورشيد:

كشف طارق السيد نجم الزمالك السابق، حقيقة اتهامه بتسريب صفقات الزمالك خلال فترة عمله بالنادي، موضحاً موقفه من العمل التطوعي داخل القلعة البيضاء.

وقال السيد في تصريحات تلفزيونية: "لم أتهم مطلقاً بتسريب أي صفقات خلال فترة تواجدي ضمن لجنة الكرة بالنادي، وهذا لا أساس له من الصحة".

وأضاف:"عملت في لجنة الكرة لمدة 4 أشهر باتفاق مالي مع مجلس الإدارة، والرقم كان أقل مما تردد في الإعلام، لكنني لم أتقاضَ أي مبلغ رغم الوعود، وأتحدى أن يظهر أحد ورقة تثبت حصولي على أموال".

وتابع: "رفضت العمل بشكل تطوعي، لأن الاتفاق كان واضحاً من البداية، المجلس هو من عرض عليّ المقابل المادي، لكنه لم ينفذ وعده".

وأتم حديثه قائلاً: "لا أحد يزايد على حبي للزمالك، وجماهير النادي تعرف جيدًا من يعمل من أجل الكيان ومن يسعى خلف المصالح".

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