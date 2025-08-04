صفقة الزمالك الجديدة تصل القاهرة استعدادا للإعلان الرسمي

كتب - يوسف محمد:

يستعد نادي الزمالك، للإعلان عن صفقة جديدة لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الموسم المقبل، هو اللاعب الفلسطيني عدي الدباغ، قادما من فريق شارلروا البلجيكي.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الدباغ وصل إلى القاهرة، منذ ساعات قليلة، تمهيدا لإعلان انضمامه إلى الفارس الأبيض بشكل رسمي.

ويعد الدباغ تاسع صفقات الزمالك الصيفية حتى الآن، حيث تعاقد الفارس الأبيض في الفترة الماضية مع كلا من: "المهدي سليمان، الأنجولي شيكو بانزا، عمرو ناصر، أحمد شريف، الفلسطيني آدم كايد، المغربي عبد الحميد معالي، أحمد ربيع ومحمد إسماعيل".

وكان مصدر كشف في تصريحات خاصة لمصراوي، خلال الفترة الأيام الماضية، أن اللاعب سينتقل إلى الفارس الأبيض مقابل 350 ألف دولار. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

ويذكر أن صاحب ال 26 عاما شارك خلال الموسم الماضي رفقة فريق شارلروا البلجيكي، في 31 مباراة بمختلف البطولات، ساهم خلالهم في 6 أهداف، بواقع تسجيل 5 أهداف وتقديم تمريرة حاسمة.

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