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"انفراجة قريبة".. مصدر يكشف لمصراوي آخر تطورات انتقال حامد حمدان للزمالك

01:44 ص الإثنين 04 أغسطس 2025
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  • عرض 13 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 13 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 13 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 13 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 13 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 13 صورة
    حامد حمدان
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    حامد حمدان
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كتب - يوسف محمد:

اقترب حامد حمدان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجيت، من الانتقال إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وشهدت الفترة الماضية حالة كبيرة من الجدل بخصوص انتقال حمدان إلى الزمالك، خاصة في ظل تمسك اللاعب بالانتقال إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، على الرغم من وجود رغبة لدى إدارة بتروجيت باستمرار اللاعب مع الفريق.

وقال مصدر مطلع في تصريحات خاصة لمصراوي: "سيكون هناك انفراجة بخصوص انتقال حامد حمدان إلى الزمالك في اليومين المقبلين".

وأضاف: "من الوارد أن يتم إتمام صفقة انتقال حامد إلى نادي الزمالك، بشكل رسمي ونهائي خلال الساعات القليلة المقبلة".

وكان مصدر مقرب من اللاعب كشف في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، أن يفكر في اعتزال كرة القدم بشكل نهائي، بسبب رفض بتروجيت انتقاله للزمالك. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

وشارك لاعب الوسط الفلسطيني رفقة فريق بتروجيت، خلال الموسم الماضي في 25 مباراة بمختلف البطولات، ساهم خلالهم في 4 أهداف بواقع تسجيل هدفين وصناعة مثلهما.

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