"مكانش حد يعرفهم".. تصريحات قوية من نجم الزمالك عن زيزو وإمام عاشور

كتب- نهى خورشيد:

أكد طارق السيد، نجم الزمالك السابق أن الثنائي أحمد سيد زيزو وإمام عاشور لم يكن لهما حضور جماهيري أو نجومية تُذكر قبل انضمامهما إلى القلعة البيضاء.

وقال طارق السيد في تصريحات تلفزيونية: "زيزو وإمام عاشور هما الأفضل في الدوري المصري حالياً، لكن لم يكن أحد يعرفهما قبل انضمامهما للزمالك، الأبيض هو من صنع اسميهما ونجوميتهما".

وأضاف: "الزمالك دائماً يصنع النجوم ولا يعتمد فقط على الصفقات السوبر، التاريخ يؤكد أن النادي هو من يبرز الموهوبين ويمنحهم الفرصة للتألق".

وفي سياق متصل، أبدى طارق السيد رضاه عن الصفقات الجديدة التي أبرمها الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

واختتم تصريحاته بتأكيده أن: "أي شخص يقول إن زيزو وإمام عاشور ليسا الأفضل في مصر حالياً لا يحترم ذاته، قد أختلف معهما على المستوى الشخصي، لكن لا خلاف على مستواهما الفني داخل الملعب".