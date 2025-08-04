مصطفي شوبير يوجّه رسالة قبل انطلاق الدوري المصري

كتبت - نهى خورشيد

وجه مصطفي شوبير حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة خاصة إلى الجماهير، في ظل اقتراب الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز من الانطلاق.

وكتب أوفا عبر ستوري حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "نراكم بعد أسبوع".

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، مباراته الأولي في مسابقة الدوري الممتاز يوم السبت المقبل 9 أغسطس الجاري، عندما يحل ضيفاً على نظيره مودرن سبورت.

وفي سياق آخر، حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق مباراة الأهلي وبتروجيت الودية والتى أقيمت مساء أمس الأحد، استعداداً لانطلاق الموسم الجديد.