أحمد سالم يوجه رسالة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك بعد رحيله عن الفريق

كتب - يوسف محمد:

وجه أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، رسالة إلى مجلس إدارة القلعة البيضاء، بعد قبول اعتذاره عن عدم استكمال مهمته في منصبه داخل الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وكان نادي الزمالك أعلن أمس الأحد، قبول اعتذار أحمد سالم، عن عدم استكمال مهمته مع النادي في الفترة المقبلة، كمتحدث رسمي للنادي.

وكتب سالم عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أتقدم بجزيل الشكر والتقدير والعرفان، إلى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، على قبولهم اعتذاري عن عدم استكمال مهمتي كمتحدث رسمي باسم نادي الزمالك، وذلك استعدادًا لخوض تجربة إعلامية جديدة تستلزم التفرغ التام والحياد الكامل".

وأضاف: "أدعو الله أن يوفقني فيها، وأن ألقى الدعم من كل أحبائي الكرام، كما أتقدم بكل الشكر والتقدير والاحترام إلى جماهير القلعة البيضاء العظيمة، وأناشدهم الإصطفاف خلف ناديهم كما اعتادوا دائمًا، وأن يدعموا المجلس الذي أشهد أنه لم يألُ جهدًا ولا يزال، في سبيل رفعة شأن المؤسسة وحل مشاكلها المتراكمة من عهود سابقة، أملًا في تحقيق آمال وطموحات الملايين من عشاق ومشجعي الفانلة البيضاء".

واختتم سالم تصريحاته: "أدعو الله أن يكون الموسم القادم، هو الأفضل في تاريخ النادي العريق، وأن يجني المجلس ثمار ما بذله من جهود منذ توليه المسؤولية وحتى الآن، والله ولي التوفيق".

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