هل ينهي محمد شريف أزمة رحيل وسام أبو علي؟ (تقرير رقمي)

لم يكن المهاجم الدولي محمد شريف ضمن أولويات مسؤولي الأهلي خلال ملف الانتقالات الصيفية الجارية حين رغبوا في تدعيم صفوفهم قبل المشاركة بالنسخة الماضية من كأس العالم للأندية.

محمد شريف، بحسب تصريحات مصادر مطلعة في وقت سابق لمصراوي، كان قريبًا من الانضمام لناديي الزمالك أو بيراميدز اللذان دخلا في مفاوضات معه لتعزيز صفوفهما.

هذا كان في وقت الفلسطيني وسام أبو علي هو المهاجم الأبرز بصفوف الأهلي ومن بعده الجناح السلوفيني جراديشار الذي يجيد كذلك مركز المهاجم لذا لم تكن الأنظار لمحمد شريف موجهة بصورة كبيرة خاصة بعد تجربته الباهتة مع الخليج السعودي عقب رحيله عن الأهلي.

شريف صاحب الـ 29 عاماً كان قد انضم لصفوف الخليج السعودي بالانتقالات الصيفية لموسم 2023/24 قادمًا من الأهلي بعدما خاض بقميص القلعة الحمراء 151 مباراة سجل خلالها 58 هدفًا وصنع 11 نسبة تهديف 0.38 هدف في المباراة.

اللاعب صاحب الـ 19 مباراة دولية شارك خلال موسمين مع الخليج بـ 59 مباراة سجل 9 أهداف وصنع هدفين.

ومع تطورات الأحداث تعاقد الأهلي مع محمد شريف في صفقة لم تكن متوقعة ولكنها أنقذت الموقف بعد ذلك حين ضغط وسام أبو علي للرحيل عن صفوف القلعة الحمراء بعد تألقه مع الفريق بكأس العالم للأندية.

رحلّ وسام أبو علي وترك الأهلي بمحمد شريف وجراديشار وسط قلق جماهيري من قدرتهما على سد الفراغ بعد رحيل المهاجم الفلسطيني الذي ارتدى قميص الأهلي بـ 60 مباراة سجل خلالها 38 هدفًا وصنع 10 لزملائه نسبة تهديف تصل إلى 0.63 هدف في المباراة.

ولكن نجح محمد شريف في إخماد قلق جماهير الأهلي بتوّهجه خلال المباريات الودية التي خاضها الفريق تحضيراً للموسم الجديد 2025/26 إذ سجل 4 أهداف خلال 3 مباريات معدل تهديف 1.3 هدف في المباراة.

شريف سجل هدفين في فوز الأهلي على نظيره الملعب التونسي برباعية مقابل هدف كما سجل هدفًا أمام البنزرتي في مباراة فاز بها فريقه بخماسية نظيفة قبل أن يسجل هدفًا في ودية بتروجت مساء أمس الأحد كما تسببت تحركاته خلال مباراة البنزرتي في حصوله على ركلة جزاء سددها أشرف بنشرقي بنجاح.