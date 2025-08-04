مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

اشبيلية

- -
22:00

القادسية

مباريات ودية -أندية

دايجـو

- -
14:00

برشلونة

مباريات ودية -أندية

ليفربول

- -
19:00

أتلتيك بلباو

جميع المباريات

إعلان

هل ينهي محمد شريف أزمة رحيل وسام أبو علي؟ (تقرير رقمي)

05:00 ص الإثنين 04 أغسطس 2025

محمد شريف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

لم يكن المهاجم الدولي محمد شريف ضمن أولويات مسؤولي الأهلي خلال ملف الانتقالات الصيفية الجارية حين رغبوا في تدعيم صفوفهم قبل المشاركة بالنسخة الماضية من كأس العالم للأندية.

محمد شريف، بحسب تصريحات مصادر مطلعة في وقت سابق لمصراوي، كان قريبًا من الانضمام لناديي الزمالك أو بيراميدز اللذان دخلا في مفاوضات معه لتعزيز صفوفهما.

هذا كان في وقت الفلسطيني وسام أبو علي هو المهاجم الأبرز بصفوف الأهلي ومن بعده الجناح السلوفيني جراديشار الذي يجيد كذلك مركز المهاجم لذا لم تكن الأنظار لمحمد شريف موجهة بصورة كبيرة خاصة بعد تجربته الباهتة مع الخليج السعودي عقب رحيله عن الأهلي.

شريف صاحب الـ 29 عاماً كان قد انضم لصفوف الخليج السعودي بالانتقالات الصيفية لموسم 2023/24 قادمًا من الأهلي بعدما خاض بقميص القلعة الحمراء 151 مباراة سجل خلالها 58 هدفًا وصنع 11 نسبة تهديف 0.38 هدف في المباراة.

اللاعب صاحب الـ 19 مباراة دولية شارك خلال موسمين مع الخليج بـ 59 مباراة سجل 9 أهداف وصنع هدفين.

ومع تطورات الأحداث تعاقد الأهلي مع محمد شريف في صفقة لم تكن متوقعة ولكنها أنقذت الموقف بعد ذلك حين ضغط وسام أبو علي للرحيل عن صفوف القلعة الحمراء بعد تألقه مع الفريق بكأس العالم للأندية.

رحلّ وسام أبو علي وترك الأهلي بمحمد شريف وجراديشار وسط قلق جماهيري من قدرتهما على سد الفراغ بعد رحيل المهاجم الفلسطيني الذي ارتدى قميص الأهلي بـ 60 مباراة سجل خلالها 38 هدفًا وصنع 10 لزملائه نسبة تهديف تصل إلى 0.63 هدف في المباراة.

ولكن نجح محمد شريف في إخماد قلق جماهير الأهلي بتوّهجه خلال المباريات الودية التي خاضها الفريق تحضيراً للموسم الجديد 2025/26 إذ سجل 4 أهداف خلال 3 مباريات معدل تهديف 1.3 هدف في المباراة.

شريف سجل هدفين في فوز الأهلي على نظيره الملعب التونسي برباعية مقابل هدف كما سجل هدفًا أمام البنزرتي في مباراة فاز بها فريقه بخماسية نظيفة قبل أن يسجل هدفًا في ودية بتروجت مساء أمس الأحد كما تسببت تحركاته خلال مباراة البنزرتي في حصوله على ركلة جزاء سددها أشرف بنشرقي بنجاح.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد شريف الأهلي كأس العالم للأندية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

إحنا في خطر كبير.. مجدي الجلاد: أخيرًا تحركت الدولة لفتح "بلاعة" التيك توك
رسميا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى علمي وأدبي 2025
ارتفاع الدين العام على الحكومة إلى 14.686 تريليون جنيه بنهاية مارس
انخفاض الحرارة ورياح.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة