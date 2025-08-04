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"مش هتبقي الأخيرة".. مروان عطية يعلق على حصده جائزة أفضل خط وسط

12:20 ص الإثنين 04 أغسطس 2025
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    مروان عطية يعلق على حصده جائزة أفضل خط وسط (6)
  • عرض 6 صورة
    مروان عطية يعلق على حصده جائزة أفضل خط وسط (3)
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    مروان عطية يعلق على حصده جائزة أفضل خط وسط (2)
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    مروان عطية يعلق على حصده جائزة أفضل خط وسط (1)
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    مروان عطية يعلق على حصده جائزة أفضل خط وسط (5)
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كتبت - نهى خورشيد

علق مروان عطية نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على حصده جائزة أفضل خط وسط عن الموسم الماضي، وذلك خلال حفل دير جيست السنوي.

وكتب مروان عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "الحمد لله للمرة التالتة على التوالي، ومتبقاش آخر مرة بإذن الله".

وأضاف: "وبشكر زمايلي في الفرقة، ساعدوني على الجايزة دي، وبشكر جمهور النادي الأهلي العظيم على المساندة الدائمة، ودايماً نقدر نفرحكم يا رب".

وفي سياق متصل، يبدأ الفريق الكروي بالنادي الأهلي مشواره في الموسم الجديد، بمواجهة فريق مودرن سبورت، في المباراة الافتتاحية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

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مروان عطية النادي الأهلي جائزة أفضل خط وسط حفل دير جيست إنستجرام مروان عطية
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