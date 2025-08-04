كتب - يوسف محمد:

أنهى النادي الأهلي مبارياته الودية استعدادا للموسم المقبل 2025-2026، بمواجهة فريق بتروجيت اليوم، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وافتتح ياسين مرعي أهداف المباراة لصالح الأهلي في الدقيقة، قبل أن يضيف زميله محمد شريف الهدف الثاني للفريق، فيما أحرز مصطفى الجمل هدف تقليص الفارق لبتروجيت، لينتهي الشوط الأول بهدفين مقابل هدف واحد.

ونجح اللاعب توفيق محمد الظهر الأيسر لبتروجيت في تسجيل هدف التعادل للفريق البترولي، في الشوط الثاني، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وخاض الأهلي مباراتين وديتين اليوم، الأولى أمام منتخب الشباب وانتهت بفوز المارد الأحمر، بهدف دون مقابل والمباراة الثانية، أمام بتروجيت وانتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

ويستعد النادي الأهلي، لملاقاة فريق مودرن سبورت يوم السبت المقبل الموافق 9 أغسطس الجاري، في إطار منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

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