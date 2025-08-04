هل أخطأ جون إدوارد بالسماح برحيل موهبة الزمالك؟

يعاني فريق الزمالك قبل ثلاثة أيام من غلق باب الانتقالات الصيفية الجارية لموسم 2025/26 من أزمة في مركز الظهير الأيمن الذي أصبح لا يضم سوى عمر جابر صاحب الـ 33 عاماً.

الزمالك كان يمتلك في صفوفه الظهير الأيمن التونسي الدولي حمزة المثلوثي ولكن لم يجدد مسؤولو القلعة البيضاء التعاقد معه بعد نهايته بنهاية الموسم الماضي 2024/25.

وكذلك وافق المدير الرياضي للزمالك جون إدوارد على خروج الظهير الأيمن الشاب أحمد محمود على سبيل الإعارة لمدة موسم لنادي الاتحاد السكندري.

وسبق وتم توظيف مدافع فريق الزمالك الحالي مصطفى الزنارى في مركز الظهير الأيمن وهو الأمر الذي كرره المدير الفني الجديد للزمالك يانيك فيريرا خلال المباريات الودية الأخيرة للفريق.

المدير الرياضي للزمالك جون إدوارد حاول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية التعاقد مع ظهير أيمن أجنبي تحت السن حتى لا يتأثر عدد الأجانب بالفريق أو محلي ولكن لم تنجح أي محاولة حتى الآن.

مصدر مسؤول بنادي الزمالك أوضح في تصريحات لمصراوي بوقت سابق دخولهم في مفاوضات لضم الظهير الأيمن بصفوف حسنية أغادير المغربي أيمن تيرازي مواليد 2005 لقيده تحت السن ولكن لم ينجح في الوصول لاتفاق معه أو ناديه.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الزمالك كان يرغب في ضم لاعب المصري الحالي أحمد عيد الذي سبق وارتدى قميصه ولكن لم تنجح المفاوضات حتى الآن خاصة بعدما رفض محمد عواد حارس مرمى الفريق الانضمام للفريق البورسعيدي.

واستعان مدرب الزمالك فيريرا في معسكر الفريق الإعدادي بالعاصمة الإدارية بالظهير الأيمن لفريق 2006 بالنادي علي نوفل.