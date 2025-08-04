مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

اشبيلية

- -
22:00

القادسية

مباريات ودية -أندية

ليفربول

- -
19:00

أتلتيك بلباو

مباريات ودية -أندية

دايجـو

- -
14:00

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

كيف استعد الأهلي للموسم الجديد 2025/26؟

09:30 ص الإثنين 04 أغسطس 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    ياسر إبراهيم يرتدي شارة قيادة الأهلي لأول مرة في مباراة منتخب مصر للشباب (2)
  • عرض 11 صورة
    ياسر إبراهيم يرتدي شارة قيادة الأهلي لأول مرة في مباراة منتخب مصر للشباب (1)
  • عرض 11 صورة
    عمر كمال عبد الواحد
  • عرض 11 صورة
    أفشة وجراديشار (2)
  • عرض 11 صورة
    محمد شكري (1)
  • عرض 11 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 11 صورة
    محمد شكري (2)
  • عرض 11 صورة
    مصطفى شوبير
  • عرض 11 صورة
    أفشة
  • عرض 11 صورة
    أفشة وجراديشار (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أنهى النادي الأهلي استعداداته للموسم الجديد 2025/26، بالتعادل مع بتروجيت إيجابيا بهدفي محمد شريف وياسين مرعي.

وكان المارد الأحمر بدأ استعداداته للموسم الجديد بعد انتهاء مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وأقام الأهلي معسكر تدريبي في دولة تونس، تخلله مباراتين، حيث فاز على الملعب التونسي برباعية مقابل هدف، وانتصر على البنزرتي بخماسية دون رد.

وبعد العودة من معسكر تونس، استكمل المارد الأحمر ودياته بالفوز على إنبي بهدفين دون رد.

وجاء ذلك قبل الفوز على منتخب مصر للشباب بعد نظيف، والتعادل مع بتروجيت بهدفين لمثلهما.

ويستهل المارد الأحمر مبارياته بالموسم الجديد من الدوري الممتاز عندما يلاقي مودرن سبورت يوم السبت الموافق 9 أغسطس.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي أخبار الأهلي الأهلي ومودرن سبورت الأهلي اليوم وديات الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

إحنا في خطر كبير.. مجدي الجلاد: أخيرًا تحركت الدولة لفتح "بلاعة" التيك توك
رسميا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى علمي وأدبي 2025
ارتفاع الدين العام على الحكومة إلى 14.686 تريليون جنيه بنهاية مارس
انخفاض الحرارة ورياح.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة