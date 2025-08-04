كيف استعد الأهلي للموسم الجديد 2025/26؟

أنهى النادي الأهلي استعداداته للموسم الجديد 2025/26، بالتعادل مع بتروجيت إيجابيا بهدفي محمد شريف وياسين مرعي.

وكان المارد الأحمر بدأ استعداداته للموسم الجديد بعد انتهاء مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وأقام الأهلي معسكر تدريبي في دولة تونس، تخلله مباراتين، حيث فاز على الملعب التونسي برباعية مقابل هدف، وانتصر على البنزرتي بخماسية دون رد.

وبعد العودة من معسكر تونس، استكمل المارد الأحمر ودياته بالفوز على إنبي بهدفين دون رد.

وجاء ذلك قبل الفوز على منتخب مصر للشباب بعد نظيف، والتعادل مع بتروجيت بهدفين لمثلهما.

ويستهل المارد الأحمر مبارياته بالموسم الجديد من الدوري الممتاز عندما يلاقي مودرن سبورت يوم السبت الموافق 9 أغسطس.