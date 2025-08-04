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بعد قرار تعديل التوقيت.. مواعيد مباريات الأهلي خلال شهر أغسطس

09:00 ص الإثنين 04 أغسطس 2025

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أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن تعديل مواعيد مباريات الدوري المصري خلال شهر أغسطس الجاري.

وتقرر تعديل توقيت مباريات دوري نايل خلال شهر أغسطس لتقام في الساعة السادسة والتاسعة مساءً بدلاً من التوقيت السابق في الخامسة والثامنة مساءً.

وجاء ذلك القرار، نظرا لارتفاع درجات الحرارة خلال شهر أغسطس وحرصًا من رابطة الأندية المصرية المحترفة على صحة وسلامة اللاعبين والحضور الجماهيري وتلبية لطلب الأندية.

مواعيد مباريات الأهلي خلال شهر أغسطس

- مودرن سبورت - السبت 9 أغسطس - 9 مساء

- فاركو - الجمعة 15 أغسطس - 9 مساء

- غزل المحلة - الإثنين 25 أغسطس - 6 مساء

- بيراميدز - السبت 30 أغسطس - 9 مساء

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