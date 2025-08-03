بالأدلة.. صديق ابراهيم شيكا ينشر وثائق جديدة حول أسباب وفاته الحقيقية

كتب- محمد عبدالهادي:

خرج اللاعب إسلام رضا، أحد المقربين من اللاعب الراحل إبراهيم شيكا، عن صمته مؤكدًا أن نجم الكرة السابق كان يعاني من مرض السرطان، ورافضًا كل ما تم تداوله من إشاعات بشأن أسباب وفاته أو حالته الصحية قبل رحيله.

وقال إسلام في شهادته العلنية عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل "فيسبوك": "قسماً بالله العظيم، إبراهيم كان مصابًا بسرطان المستقيم، وكنت حاضرًا معه من أول لحظة تعب تقريبًا من سنتين، وبعد ما رجعت لإيطاليا، بعتلي كل الورق، وسألت أكتر من دكتور وأكدولي التشخيص".

وأضاف أن كل الشائعات التي تم ترويجها من قبل من وصفها بـ"مروجة الإشاعات" لا أساس لها من الصحة، مؤكدًا أن شيكا توفي بكامل أعضائه، وأن الفيديو المتداول لا يعود لعملية غير مفهومة كما أُشيع، بل كان إجراءً طبياً لأخذ عينة من الورم.

واختتم رضا حديثه قائلاً: "ليه بقينا نصدق الكذبة وننشرها؟ فين الدليل اللي قالت إنها معاه؟ ليه ما طلعتهوش؟ إحنا في دولة قانون، والقانون هو الفيصل، وربنا هو الحكم في الآخرة على كل من ظلم أو ردد إشاعة بدون دليل".