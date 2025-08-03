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شوبير يكشف سبب تعطل صفقة انتقال كوكا إلى الدوري التركي

11:22 م الأحد 03 أغسطس 2025
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    أحمد شوبير
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    أحمد شوبير
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كتب - يوسف محمد:

كشف أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، السبب وراء تعطل صفقة انتقال أحمد نبيل كوكا لاعب المارد الأحمر إلى قاسم باشا التركي.

وقال شوبير في تصريحات عبر قناة "الأهلي": "هناك مفاوضات لا تزال جارية حتى الآن بين الأهلي وقاسم باشا التركي، بشأن التعاقد مع لاعب وسط الأحمر أحمد نبيل كوكا، لكن ما يعطل الصفقة حتى الآن هو بعض الأمور المادية".

وأضاف: "الأهلي كان يسعى لحصد أكبر استفادة مالية من تلك الصفقة، وما تم التوصل إليه بين الطرفين حتى الآن هو مبلغ 750 ألف دولار ولكن يمكن أن تزيد القيمة المالية في الفترة المقبلة".

واختتم شوبير تصريحاته: "هناك عقبات في الصفقة تتعلق بطريقة سداد القسط الثاني، فريق قاسم باشا طلب جدولة القسط الثاني على فترات زمنية متباعدة وهذا ما رفضه الأهلي، لذلك قرر الأهلي مشاركة اللاعب في مباراة منتخب الشباب الودية اليوم".

وتمكن كوكا خلال الفترة الماضية، من حجز مكانه بشكل أساسي في التشكيل الأساسي رفقة المارد الأحمر، حيث ظهر اللاعب رفقة الفريق خلال الموسم الماضي، في 29 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل هدف وصناعة آخر.

وكان النادي الأهلي تمكن من تحقيق الفوز على حساب منتخب الشباب، نتيجة هدف دون مقابل في اللقاء الودي الذي جمع بينهما اليوم.

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