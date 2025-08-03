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"محتاج تفرغ".. الزمالك يوجّه الشكر لأحمد سالم بعد اعتذاره عن استكمال مهمته الإعلامية

11:12 م الأحد 03 أغسطس 2025

أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك

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كتب - نهى خورشيد

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، مساء اليوم الأحد قبول الاعتذار الذي تقدم به أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم القلعة البيضاء، عن عدم استمراره في منصبه خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب استعداده لخوض تجربة إعلامية جديدة تتطلب تفرغاً تاماً.

وقدّم المجلس خالص شكره وتقديره للأستاذ أحمد سالم على الجهود التي بذلها طوال فترة عمله داخل أسوار النادي، مشيداً بما أظهره من احترافية عالية وحرص دائم على مصلحة الزمالك وجماهيره.

وفي ختام بيانه، أعرب مجلس إدارة الزمالك عن أمنياته الصادقة بالتوفيق والنجاح لسالم في خطوته الإعلامية القادمة.

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حسين لبيب الزمالك أحمد سالم
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