مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

الأهلي

2 2
21:00

بتروجيت

مباريات ودية -أندية

بورتو

1 0
21:00

اتلتيكو مدريد

مباريات ودية -أندية

جيرونا

2 1
21:00

وولفرهامبتون

جميع المباريات

إعلان

رضا سليم يكشف موقفه من الرحيل عن النادي الأهلي

11:07 م الأحد 03 أغسطس 2025

رضا سليم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

كشف رضا سليم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقفه من النهائي من الرحيل عن النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مع تبقي أيام قليلة على غلق باب القيد.

وقال سليم في تصريحات عبر قناة "الأهلي": "لم أحسم موقفي النهائي حتى الآن، أركز فقط في الوقت الحالي، على العودة بشكل مميز في الفترة المقبلة واستعادة الجانب الفني الخاص بي بشكل جيد".

وأضاف: "لم أتفق حتى الآن مع أي فريق سواء الجيش الملكي أو الوداد المغربي، هذه الأمور أتركها لوكيل أعمالي".

وكان رضا سليم لاعب وسط النادي الأهلي، تعرض في ديسمبر الماضي 2024 لقطع جزئي في غضروف الركبة، مما أبعده عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية.

ويذكر أن صاحب الـ 25 عاما، انضم إلى النادي الأهلي في يوليو 2023 قادما من فريق الجيش الملكي المغربي، مقابل 2 مليون دولار.

وشارك سليم مع المارد الأحمر منذ الانضمام إلى الفريق، في 44 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 5 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

أقرأ أيضًا:

قرار عاجل من رابطة الأندية بشأن تعديل مواعيد الدوري المصري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

رضا سليم الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

إحنا في خطر كبير.. مجدي الجلاد: أخيرًا تحركت الدولة لفتح "بلاعة" التيك توك
رسميا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى علمي وأدبي 2025
ارتفاع الدين العام على الحكومة إلى 14.686 تريليون جنيه بنهاية مارس
انخفاض الحرارة ورياح.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة