رضا سليم يكشف موقفه من الرحيل عن النادي الأهلي

كتب - يوسف محمد:

كشف رضا سليم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقفه من النهائي من الرحيل عن النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مع تبقي أيام قليلة على غلق باب القيد.

وقال سليم في تصريحات عبر قناة "الأهلي": "لم أحسم موقفي النهائي حتى الآن، أركز فقط في الوقت الحالي، على العودة بشكل مميز في الفترة المقبلة واستعادة الجانب الفني الخاص بي بشكل جيد".

وأضاف: "لم أتفق حتى الآن مع أي فريق سواء الجيش الملكي أو الوداد المغربي، هذه الأمور أتركها لوكيل أعمالي".

وكان رضا سليم لاعب وسط النادي الأهلي، تعرض في ديسمبر الماضي 2024 لقطع جزئي في غضروف الركبة، مما أبعده عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية.

ويذكر أن صاحب الـ 25 عاما، انضم إلى النادي الأهلي في يوليو 2023 قادما من فريق الجيش الملكي المغربي، مقابل 2 مليون دولار.

وشارك سليم مع المارد الأحمر منذ الانضمام إلى الفريق، في 44 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 5 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

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