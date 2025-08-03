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قرار عاجل من رابطة الأندية بشأن تعديل مواعيد الدوري المصري

10:42 م الأحد 03 أغسطس 2025

رابطة الأندية

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كتب - محمد القرش:

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، إجراء تعديل على مباريات الدوري المصري التي تقام خلال شهر أغسطس الجاري.

وبعد التنسيق مع الجهات المعنية فقد تقرر تعديل توقيت مباريات دوري نايل خلال شهر أغسطس لتقام في الساعة السادسة والتاسعة مساءً بدلاً من التوقيت السابق في الخامسة والثامنة مساءً.

وجاء ذلك القرار، نظرا لارتفاع درجات الحرارة خلال شهر أغسطس وحرصًا من رابطة الأندية المصرية المحترفة على صحة وسلامة اللاعبين والحضور الجماهيري وتلبية لطلب الأندية.

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